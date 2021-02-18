Пекин, , 01:18 — REGNUM Китайская социальная платформа Douyin, иностранная версия которого носит название TikTok, оставалось самой быстрорастущим неигровым приложением в мире по данным на январь текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

TikTok

По данным аналитической компании, специализирующейся на мобильных приложениях Sensor Tower, траты пользователей в приложении составили $128 млн в прошлом месяцев, что в 3,8 раза выше выручки приложения за января 2020 года.

Около 82% выручки приложения пришлось на китайскую версию Douyin. США остаются крупнейшим иностранным рынком для TikTok по данным на январь. На втором месте расположилась Турция.

Приложение оставалось самым быстрорастущим неигровым по всему миру с апреля прошлого года, сообщили в Sensor Tower. Приложения Tencent Video и iQIY, предлагающие стриминг онлайн-видео и фильмов, расположились на пятом и седьмом местах по общей выручки в рейтинге Sensor Tower.