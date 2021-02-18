Минск, , 00:41 — REGNUM В Белоруссии по итогам 2020 года внешнеторговый оборот товаров и услуг был сокращён на 14,4% к уровню предыдущего года — до $74,242 млрд. Нацбанк Белоруссии опубликовал данные о падении торговлей товаров и услуг.

Национальный банк Белоруссии Bialgroup.com

Согласно данным официальной статистики, экспорт белорусских товаров и услуг за 2020 год составил $37,082 млрд, что на 11,7% меньше прошлогоднего показателя. Импорт тоже снарядился — на 17% до $35,16 млрд. При этом Сальдо внешней торговли товарами и услугами стало положительным и составило $1,922 млрд (-$403 млн по итогам 2019 года).

Внешнеторговый оборот товаров был сокращён с $68,859 млрд (за 2019 год) до $58,483 млрд (-15,1%). Экспорт белорусских товаров (в ценах ФОБ) был снижен до $28,257 млрд (-12,6%). Импорт товаров был сокращён до $30,226 млрд (-17,2%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в итоге сократилось почти наполовину от (-$4,193 млрд в 2019 году и — $1,969 млрд в 2020 году).

Внешнеторговый оборот услуг был сокращён с $15,494 (за 2019 год) до $13,759 (-11,2%). В частности, Белоруссия сократила экспорт своих услуг с $9,642 млрд до $8,825 млрд (-8,5%). Импорт услуг также сократился — с $5,852 до $4,934 (-15,7%). Сальдо внешней торговли услугами Белоруссии в итоге выросло с $3,79 до $3,891 (+2,7%).

Напомним, в 2020 году по данным Белстата, ВВП снизился на 0,9%. Госдолг увеличен на 29% и инфляция на 7,4%. Была осуществлена «плавная девальвация» белорусского рубля.

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