Тегеран, , 09:19 — REGNUM Исламская Республика Иран (ИРИ) недавно присоединилась к клубу стран-производителей электроэнергии из водорода, заявил глава Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 февраля.

Мохаммад Сатекин отметил, что водород, как самый доступный элемент в природе, является хорошим энергоносителем. Он подчеркнул, что его организация поддерживает использование водорода в качестве чистого источника энергии.

«Производство электроэнергии из водорода — один из новейших способов защиты окружающей среды и предотвращения загрязнения воздуха», — заявил глава Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. Он также отметил, что Иран примет надлежащие меры в этом перспективном с экологической точки зрения направлении.

Между тем целевая группа Mapna, как крупнейший иранский производитель энергетических турбин, недавно заявила о готовности производить турбины на водородном топливе.