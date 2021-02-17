Москва, , 19:32 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 9 по 15 февраля выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущую неделю. Об этом сообщает 17 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Инфляция за период с начала февраля, по оценке ведомства, достигла 0,4%, с начала текущего года — 1,1%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали мясо кур — на 1,4%, куриные яйца и маргарин — на 0,9%, мороженая рыба — на 0,5%, копчёная и варёно-копчёная колбаса, сосиски, сардельки — на 0,3%, варёная колбаса, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макаронные изделия — на 0,2%, подсолнечное масло, говядина, свинина, баранина, мясные консервы, сметана, жирный творог, ржаной хлеб, вермишель и соль — на 0,1%.

В то же время пшено, шоколадные конфеты и водка подешевели на 0,2%, сахар-песок, карамель и чёрный чай — на 0,1%. Цены на масло сливочное, молоко, пшеничную муку, гречневую крупу, рис и печенье за неделю не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%. В том числе огурцы стали дороже на 3,6%, картофель — на 2%, помидоры — на 1,7%, морковь — на 1,6%, репчатый лук и яблоки — на 1,1%, белокочанная капуста — на 1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,7%, стиральный порошок — на 0,6%, зубные щётки — на 0,5%, пелёнки для новорожденных и сухие корма для животных — на 0,2%, туалетное мыло и женские гигиенические прокладки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.