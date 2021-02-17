Москва, , 18:59 — REGNUM В консолидированный бюджет РФ в 2020 году поступило 21,01 трлн рублей налогов, что на 7,6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила 17 февраля Федеральная налоговая служба.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, за год в федеральный бюджет было перечислено 10,98 трлн рублей налогов, что на 12,9% меньше прошлогоднего показателя. Поступления в бюджеты регионов снизились на 0,9% — до 10,03 трлн рублей.

При этом сообщается, что поступления в консолидированный бюджет без учёта налога на добычу полезных ископаемых в 2020 году выросли на 2,6% и составили 17,2 трлн рублей.

В том числе поступления от НДС увеличились на 0,3% — до 4,27 трлн рублей, поступления от налога на прибыль снизились на 11,6% — до 4,02 трлн рублей, поступления от НДФЛ выросли на 7,5% — до 4,25 трлн рублей.