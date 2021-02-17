Москва, , 18:49 — REGNUM Министерство финансов России на двух безлимитных аукционах 17 февраля разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 81,5 млрд рублей при совокупном спросе в 158,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 236 с датой погашения 17 мая 2028 года на сумму 42,235 млрд рублей. Спрос при этом составил 86,392 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 95,3724% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,61% годовых.

Также ведомство разместло ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 233 с погашением 18 июля 2035 года на 39,254 млрд рублей при спросе в 72,401 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 91,9777% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,11% годовых.

Всего с начала года Минфин разместил государственные облигации уже на 211,8 млрд рублей.

Напомним, согласно плану по заимствованиям на внутреннем рынке, в I квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь текущий год — на 3,7 трлн рублей.