Остин, США, , 18:46 — REGNUM Две фабрики компании Samsung в городе Остине (штат Техас, США) останавливают из-за недостатка электроснабжения, сообщает 17 февраля Austin-American Statesman.

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Соответствующее требование поступило от руководства Samsung, велевшего прервать работу компаний, в том числе NXP Semiconductors и Infineon Semiconductors.

Из-за обледенения возникли проблемы с поставками электричества, потребление которого возросло при этом из-за аномальных холодов.

Госкомпания Austin Energy, снабжающая электроэнергией Остин и прилегающие районы, обязала всех промышленников и производителей полупроводниковой продукции временно прекратить работу.

Работа, как отмечает Austin-American Statesman, приостанавливается, чтобы снизить убытки, поскольку продукция выходит некачественная из-за перебоя с электроэнергией. Производство определённых видов микросхем состоит из целого ряда этапов, что в общей сложности занимает не одну неделю.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Техасе, а также ещё в двух американских штатах — Орегоне и Вирджинии — более 1,8 млн потребителей остаются без электричества.

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