Техас, , 18:24 — REGNUM Из-за аномальных холодов в США объем добытой нефти сократился, установив рекордно низкие показатели за всю историю, пишет17 февраля Bloomberg со ссылкой на отчеты нефтетрейдеров и представителей нефтедобывающей отрасли.

В связи с непривычно низкой температурой для центральной части США нефтедобывающие скважины перестали работать, и это повлияло на общий объем добытой в стране нефти.

По словам специалистов, общий объем снизился на треть, что стало рекордно низким показателем за всю историю штатов. В одном из крупнейших нефтедобывающих бассейнов США, находящемся в штате Техас, производство сократилось на 65%.

Нефтетрейдеры объяснили, что добыча нефти упала примерно на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с), а в масштабах всей страны эти данные, возможно, еще больше.

До того, как ударили холода, в стране добывалось примерно 11 млн б/с.

Напомним, что из-за снежного шторма в Техасе также отключились ветряные электростанции, оставив без электроснабжения более 3,1 млн человек. Еще более 300 тыс. домохозяйств пострадали в штате Орегон. Кроме того, из-за аномальных холодов в ряде южных штатов США начали лопаться трубы водоснабжения.