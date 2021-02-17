Киев, , 17:34 — REGNUM У здания правительства Украины сегодня, 17 февраля, прошла массовая акция протеста железнодорожников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главными причинами акции протеста железнодорожники назвали низкую заработную плату и массовые сокращения в госкомпании. Протестующие заявляют, что заслужили по крайне мере на «социальный диалог» с властями страны.

«Руководство попросту затягивает с рассмотрением повышения зарплат, сейчас их «ниже среднего» по стране… Мы попытаемся вернуть диалог в нормальное конструктивное русло», — заявил председатель дорожной профорганизации Львовской железной дороги Артем Корольков.

О пострадавших в ходе акции протеста не сообщается, правительство на этот митинг пока не отреагировало.

Напомним, что накануне профсоюзы заявили, что руководство госкомпании «Укрзализныця» планирует массовое сокращение сотрудников. На сегодняшний день персонал компании насчитывает более 260 тысяч работников, а уволить хотят порядка 30 тыс. человек, при этом 34 тысячи сотрудников всё еще работают на неполной рабочей неделе, на которую перешли из-за коронавирусных ограничений.