Липецк, , 17:33 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 17 февраля провёл первое в 2021 году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Совет по является постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, образованным для содействия созданию благоприятного инвестиционного климата, обеспечению стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности на территории региона. В его состав входят представители органов исполнительной власти Липецкой области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, науки и образования, общественных объединений предпринимателей и эксперты.

«Создание благоприятного инвестиционного климата — комплексный процесс, требующий грамотного управления и слаженной работы всех структур. Административно-деловой климат региона формировался на протяжении многих лет. Липецкая область зарекомендовала себя как надежного, честного и ответственного делового партнера. И мы дорожим доверием инвестора», — заявил Игорь Артамонов, открывая заседание.

В 2020 году по итогам шести и девяти месяцев Липецкая область входила в тройку лидеров среди регионов Центрального федерального округа по темпам роста инвестиций в основной капитал и занимала второе место после Москвы по объему инвестиций на одного жителя. По оценке объем инвестиций в основной капитал за 12 месяцев 2020 года сохранится на уровне предыдущего года в сопоставимых ценах и составит 167 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал на душу населения по Липецкой области — 147 тыс. рублей, что на 9% выше относительно 2019-го. Исходя из прогнозных данных, отношение объема инвестиций к ВРП составит 28%.

По структуре инвестиций доля собственных средств в два раза превышает привлеченные, а по видам экономической деятельности — в первую очередь инвестиции в регион приходят в обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, связь и логистику. Привлечение инвестиций в муниципальные образования области является приоритетным направлением в развитии территорий. Третий год подряд лидером по привлечению инвестиций в основной капитал на душу населения среди муниципальных образований становится Елецкий район. Инвестиции там составили 327,5 тыс. рублей на человека. Также значения этого показателя выше среднеобластного уровня в Лебедянском (194,7 тыс. рублей), Усманском (182,8 тыс. рублей) и Грязинском (177,4 тыс. рублей) районах, в Липецке (170,4 тыс. рублей), Чаплыгинском (162,3 тыс. рублей) и Хлевенском (156,4 тыс. рублей) районах.

Регион обладает всем необходимым для реализации новых инвестиционных проектов — инфраструктурными инвестиционными площадками различных форматов, подготовленными кадрами, инструментами материальной и нефинансовой поддержки проектов, комфортной административной средой. В 2020 году был модернизирован Инвестиционный портал Липецкой области.

На заседании члены совета также дали оценку деятельности Агентства инвестиционного развития, проанализировали реализацию мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Липецкой области, рассмотрели еще целый ряд актуальных вопросов. Подводя итоги работы, Игорь Артамонов подчеркнул, что инвестиции — решающий фактор подъема экономики.

«Темп роста в этой сфере в Липецкой области превышает среднероссийский показатель. Необходимо этот темп удержать, положительную динамику сохранить, а намеченные планы выполнить», — сказал Артамонов.