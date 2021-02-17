Минск, , 17:27 — REGNUM За первый месяц 2021 года ВВП Белоруссии в текущих ценах составил 12,2 млрд белорусских рублей или в сопоставимых ценах на 1,3% больше уровня января прошлого года. Об этом 17 февраля проинформировал Национальный статистический комет республики.

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«Объем ВВП Индекс-дефлятор ВВП в январе 2021 г. по отношению к январю 2020 г. составил 109,5%», — констатировал Белстат по итогам первой оценки валового внутреннего продукта.

Драйвером роста стала промышленность — она прибавила 8,5% к уровню января 2020 года.

За первый месяц нынешнего года объём промпроизводства в текущих ценах составил 10,3 млрд бел.руб.

Напомним, в 2020 году по данным Белстата, ВВП снизился на 0,9%, а инфляция выросла на 7,4%. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 4,6%. Была осуществлена «плавная девальвация» белорусского рубля, госдолг увеличен на 29%. Рентабельность продаж в Белоруссии составила 7,7%. Внешнеторговый оборот товаров и услуг был сокращён на 14,4% (до $74,2 млрд), в том числе экспорт белорусских товаров и услуг на 11,7% (до $37,1 млрд).

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