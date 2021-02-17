Бишкек, , 17:25 — REGNUM Во время совещания по вопросам продовольственной безопасности премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов выступил с резкой критикой в адрес чиновников госагентства антимонопольного регулирования

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Глава правительства отметил, что само название ведомства говорит о том, что его сотрудники должны играть ключевую роль в вопросах сдерживания цен на социально значимые товары.

«На деле же вы занимаетесь лишь мониторингом и констатацией фактов. Сами руководители агентства не знают, какова реальная ситуация на рынках и в магазинах. Привыкли сидеть в удобных креслах и раздавать указания. Пора прекращать этот «опыт»», — подчеркнул он.

По словам премьера, в республике ежедневно растут цены на продовольственные товары — за последние четыре месяца растительное масло подорожало на 33% и сегодня в розничной сети стоит около 134 сома за литр, а мясо подорожало в среднем на 40% и теперь стоит не менее 435 сомов за килограмм.

«Из-за этого многие граждане вынуждены отказываться от приобретения тех или иных продуктов питания. Понятно, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, но пора уже перестать искать оправдание. Я сам иногда посещаю рынки, знаком с ценами на продукты питания и прекрасно понимаю возмущение людей», — резюмировал Марипов.