Курск, , 17:22 — REGNUM Агрокомплекс по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова обнародовал результаты работы за 2020 год. Компания произвела более 20 тыс. тонн свежих шампиньонов, что значительно больше по сравнению с предыдущим годом — на 47%. Положительную динамику продемонстрировали и другие операционные показатели — выручка, количество сотрудников, средняя зарплата. Доля компании на рынке культивируемых свежих шампиньонов составила ориентировочно 20,2%.

Грибная компания Александра Удодова занимает пятую часть российского рынка культивируемых шампиньонов Пресс-служба ООО «Грибная радуга»

Урожайный год

«Наша компания продолжает показывать успешные результаты, несмотря на серьезные сложности, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19 и сопутствующими экономическими сложностями, — отметил совладелец предприятия Олег Логвинов. — За 2020 год компания достигла роста всех финансовых и производственных показателей».

Как сообщается в пресс-релизе компании, рост обусловлен выходом на полную мощность третьей очереди производства, запущенной в октябре 2019 года, и правильно выбранной стратегией продвижения продукции на российском рынке. Кроме того, основные компоненты для выращивания грибов компания производит самостоятельно и в минимальной степени зависит от импортных поставок и колебаний валютных курсов.

В прошлом году агрокомплексу Александра Удодова и Олега Логвинова удалось реализовать ранее намеченные планы — строительство четвертой линии грибного и компостного производства, которые уже запущены и работают в тестовом режиме. Запуск этих линий для предприятия знаменует выход на проектную мощность с возможностью производить 30 тысяч тонн свежих и 84 тысячи тонн компоста в год.

Губернатор Курской области Роман Старовойт и бизнесмен Александр Удодов на запуске третьей производственной очереди агрокомплекса Пресс-служба ООО «Грибная радуга»

Выручка «Грибной радуги» увеличилась на 19% и составила 2761 млн. рублей. В 2020 году компания продолжила наращивать производственные мощности, в это направление было инвестировано 2,9 млрд. рублей. «Грибная радуга» Александра Удодова является крупнейшим налогоплательщиком в Курской области. Налоговые начисления в бюджеты всех уровней в 2020 году выросли на 63% и составили более 280 миллионов рублей.

Компания продолжает создавать новые рабочие места, в прошлом году количество сотрудников выросло на 13%, — в настоящее время на «Грибной радуге» работает 1250 человек. Растут на предприятии заработная плата и социальные льготы. Многодетные работники с июня прошлого года получают доплату от предприятия на каждого ребенка в возрасте до 14 лет — по пять тысяч рублей ежемесячно. По мнению региональных властей, компания Александра Удодова является одним из лучших работодателей области и сотрудничает с администрацией Курской области в решении проблем занятости населения.

Агрокомплекс «Грибная радуга» заработал в Курской области летом 2017 года. По итогам 2018 года объем выращенных шампиньонов вырос почти в четыре раза — было собрано более 6 740 тонн грибов. В 2019 году объем производства увеличился еще более чем в два раза — до 13 766 тонн. За это время в производство было инвестировано более 9,1 млрд. рублей. С момента основания компании штат сотрудников вырос почти в 5,5 раз. Наращивая мощности и строго соблюдая высокие стандарты качества, «Грибная радуга» сохраняет позиции одного из лидеров рынка, несмотря на растущую конкуренцию и появление новых крупных грибных производств. Продукция «Грибной радуги» представлена в 80 субъектах России и реализуется во всех торговых сетях страны.

Грибной бум продолжается

Пандемия не смогла остановить быстрый рост грибного производства в России, которое продолжается уже несколько лет. По оценкам экспертов в прошлом году урожайность свежих шампиньонов увеличилась более чем на 50% и достигла 100 тысяч тонн. Такой рост внутреннего производства обусловлен выходом на рынок новых крупных производителей и снижением средней цены на шампиньоны. Кроме того, этот гриб приобретает все большую популярность у россиян. Вообще, рост потребления грибов растет ежегодно во всем мире, и это связано не только с растущим трендом на здоровый образ жизни и вегетарианство. Аналитики называют еще один фактор, который в год пандемии мог существенно повысить популярность грибов. Люди стали интересоваться естественными способами укрепления иммунитета, а в грибах содержится витамин D, который является одним из самых мощных строителей иммунитета.

Активное развитие производства культивируемых грибов в России началось после 2014 года благодаря государственным мерам, направленным на импортозамещение. За несколько лет появились крупные производственные комплексы — такие, как «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова, «Русский гриб», «Кашира», «Тандер», «Агрогриб». По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), основной вклад в рост производства шампиньонов в стране внесли следующие регионы: Курская, Тульская, Ленинградская, Пензенская области, а также Краснодарский край. Они дали рынку более 80% продукции. В 2020 году на специализированных предприятиях запущены мощности по производству 51 тысяч тонн шампиньонов в год.

В прошлом году «Грибная радуга» произвела более 20 тыс. тонн свежих шампиньонов Пресс-служба ООО «Грибная радуга»

С 2014 года Россия, которая до этого являлась тотальным импортером шампиньонов, снизила объем импорта до 20%. Теперь на повестке стоит вопрос об экспорте шампиньонов в другие страны, хотя и внутренний рынок еще далек от насыщения. По данным ИКАР, Россия в 2020 году в три раза увеличила экспорт шампиньонов. Грибная компания Александра Удодова и Олега Логвинова первым из всех грибных предприятий получила сертификат «Экостандарта», который открывает дорогу курским шампиньонам на зарубежные рынки сбыта.

В ближайшие годы, по оценкам экспертов, спрос на шампиньоны будет только расти. В настоящее время потенциальная емкость рынка шампиньонов в нашей стране оценивается более чем в 500 тысяч тонн. Такой расчет эксперты делают на основе данных о потреблении этого гриба на душу населения в нашей стране и за рубежом. Так, в странах Евросоюза показатель среднего потребления шампиньонов составляет 3,5 кг на одного человека в год, а у нас в стране — чуть более 800 граммов.

Коротко об Александре Удодове

Александр Удодов занимается не только производством культивируемых грибов. В Белореченском районе Краснодарского края он построил термальный курорт, который стал самым крупным частным российским проектом в этой сфере за последние годы. бальнеологического курорта, одного из самых современных в России. Бизнесмен также инвестирует в строительство доступной жилой недвижимости, ему принадлежат два торговых центра в Москве и Подмосковье.