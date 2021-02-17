Москва, , 17:09 — REGNUM Российская валюта в 2021 году, скорее всего, продолжит колебаться в коридоре 72−78 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Рубль — очень волатильная валюта, зависящая от множества факторов. Самые важные среди них: цена на нефть на мировом рынке, инвестиционный климат, на который влияют отношения России с западными странами, соотношение спроса и предложения, — сказал он. — В текущей ситуации я не вижу факторов, которые могли бы способствовать ослаблению рубля. В долгосрочном периоде котировки нефти находятся в восходящем канале, вероятность усиления санкций экспертами-политологами оценивается как невысокая. Мир постепенно отходит от коронавирусных ограничений».

При этом он уточнил, что выездной туризм может повысить предложение рубля и спрос на иностранную валюту на рынке.

«Но это не те объёмы, которыми оперируют ежедневно крупнейшие игроки валютного рынка. Небольшая негативная тенденция в цене рубля в III квартале может быть, но не сильно заметная. Российская валюта в 2021 году, скорее всего, продолжит колебаться в коридоре 72−78 рублей за доллар», — уверен Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что в течение 2021 года ситуация на мировых рынках может неоднократно ухудшиться, что приведет к понижению курса рубля.

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