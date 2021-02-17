Минск, , 16:55 — REGNUM «Правительство возместит банкам из бюджета проценты по кредитам предприятиям Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности», — проинформировала 17 февраля пресс-служба белорусского совмина.

Финансовая помощь за счёт белорусских налогоплательщиков будет направлена предприятиям госконцерна «Беллегпром» в соответствии с правительственным постановлением № 84 от 15 февраля 2021 года. при этом государственному «Беларусбанку» за счёт бюджетных средств «компенсируют потери от предоставления кредита, выданного Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья для его работников». При этом «компенсация» предусмотрена «в размере разницы между ставкой рефинансирования, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту в размере 5% годовых», сказано в официальном комментарии.

Там также сказано, что «Беларусбанк» получит из бюджета 50% ставки по кредитам, выданным Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению, а также 100% по кредитам, выданным другому госпредприятию — «Камволь».

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«По займу Экспортно-импортного банка Китая для модернизации Оршанского льнокомбината будет компенсировано 100% ставки по кредиту. Полученные средства предприятие направит на пополнение оборотных средств», — сообщили в Совмине.

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