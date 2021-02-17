Москва, , 16:52 — REGNUM Контроль за операциями с криптовалютой будет проводиться не в рамках налоговых проверок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Контроль будет осуществляться посредством запроса информации у банков, не в рамках налоговых проверок», — сказал Сазанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Цифровая валюта имеет денежный эквивалент, и оплата цифровой валютой или списание денег в пользу криптобирж осуществляется со счетов налогоплательщиков, отметил замминистра.

«Соответственно при запросах в банках информации о списаниях денег в пользу различных криптобирж в отношении уплаты по операциям с криптовалютами можно будет отследить эти операции и осуществить контроль со стороны налоговых органов», — разъяснил он.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, признающий криптовалюту (например, биткоины) имуществом для целей налогообложения.

Устанавливается обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы о праве распоряжаться цифровой валютой (например, биткоинах), учитываемой на кошельках, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

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