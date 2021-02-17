Москва, , 16:51 — REGNUM Одним из рисков, угрожающих российским владельцам «народных» облигаций федерального займа, является дефолт, то есть ситуация, когда государство не может расплатиться с долгами, но на данный момент его вероятность крайне невелика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, призвавшего граждан приобретать эти ценные бумаги.

«ОФЗ размещает министерство финансов на специальных аукционах, где их могут приобрести крупные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы могут приобрести ОФЗ-н, то есть специальные «народные» облигации, через Московскую биржу. Есть короткие облигации сроком до трех лет, а есть на более длительный срок от пяти до десяти и более лет. ОФЗ-н по сути означает, что вы даете деньги в долг государству, а оно обещает вернуть вам их через несколько лет с процентами, — сказала Кошелева. — Покупка ОФЗ-н доступна крайне широкому кругу жителей РФ. Главное зарегистрировать индивидуальный инвестиционный счет, и можно приобретать облигации с минимальными рисками. В целом облигации считаются менее рисковым инструментом, нежели, например, акции. Минимальная сумма вложений в ОФЗ-н начинается от 10 000 рублей (с 2019 года)».

Она добавила, что доходность подобных бумаг на январь 2020 года составила от 5,85% до 6,02%.

«Традиционно доходность облигаций меняется не очень заметно на протяжении всего периода, но бывают случаи, например, когда Центральный банк меняет ключевую ставку, это влияет и на доходность ОФЗ-н, — уточнила Кошелева. — Чем больше срок облигации, тем выше ее доходность, но тем выше и риск, так как за долгий период с большей вероятностью может измениться ставка ЦБ. Еще одним риском является дефолт, то есть ситуация, когда государство не может расплатиться с долгами, но на данный момент его вероятность крайне невелика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Николай Пальченко заявил, что в России растёт число участников фондового рынка.

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