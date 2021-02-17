Ижевск, , 16:44 — REGNUM Производство молока по итогам января в Удмуртии выросло на 12% по сравнению с январским показателем 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Так, в январе валовой надой молока в фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях увеличился на 7,7 тыс. тонн — до 72,7 тыс. тонн. При этом фермеры увеличили производство молока на 13,8%, крупные организации — на 11,3%. На заводы передано для переработки на 12,5% сырья больше, чем годом ранее.

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Лидируют в республике по валовому производству молока, показателю среднесуточного надоя и числу дойных коров Вавожский, Воткинский, Можгинский и Шарканский районы.

Напомним, Удмуртия по итогам 2020 года увеличила производство молока на 44,29 тыс. тонн, или на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За указанный период в республике произведено 870,8 тыс. тонн молока.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза России, Удмуртия попала в число лидеров среди регионов по максимальному показателю реализации молока. Также в республике надой составляет больше 20 кг с одной коровы в сутки.

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