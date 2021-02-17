Москва, , 16:20 — REGNUM Независимо от усилий правительства РФ, Минсельхоза РФ, согласованных действий производителей яиц и мяса птицы и розничных торговых компаний, сдерживать рост цен на куриное мясо и яйца в пределах до 10% не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что производители мяса и птицы запланировали повысить на 10% отпускные цены на яйца и мясо птицы, а Минсельхоз объявил, что предпосылки для заметного роста в России цен на эти продукты в 2021 году отсутствуют.

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«Желание производителей яиц и мяса птицы компенсировать убытки, обусловленные не только значительными отклонениями в устоявшихся тенденциях развития конъюнктуры рынка продукции АПК и розничной торговле продовольственными товарами, но и экономики страны и мира в целом, вполне оправданно, — сказал Рамазанов. — Проблема в том, кто должен компенсировать эти потери. В условиях свободного развития рынка, когда регулирование цен и развитие продовольственного рынка не нуждалось во вмешательстве правительства РФ, все издержки компенсировались за счет конечных потребителей».

Однако, как пояснил Рамазанов, в нынешних условиях, когда в процесс регулирования цен, экспортную политику производителей агропродовольственного сырья и т. п. вмешивается государство, правительству РФ придется принимать меры по регулированию сложившейся ситуации.

«Однако независимо от усилий правительства РФ, Минсельхоза РФ и согласованных действий производителей яиц и мяса птицы и розничных торговых компаний, сдерживать рост цен в пределах до 10% (без учета традиционных сезонных колебаний цен), не удастся», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ сообщил, что проводит работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями для недопущения необоснованного повышения цен.

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