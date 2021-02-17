Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, с утра торги по эталонным сортам нефти, открывшись неуверенно и вразнобой, к середине дня перешли к довольно активному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ко второй половине дня цена Brent выросла на 1,3%, до $64,08 за баррель, обновив очередной годовой максимум, а цена WTI подросла на 0,92%, до $60,62, и успешно движется к отметке в $61 за баррель.

Значительную роль в росте цен на нефть играет аномально холодная погода в США, которая в феврале привела к сокращению добычи сланцевой нефти на 2 млн баррелей сутки.

Дополнительный фон для роста создают новости с фронтов борьбы с коронавирусом. В Евросоюзе объявили о закупке дополнительной партии вакцины от коронавируса у Pfizer-BioNTech.

На фоне позитивных новостей цена Brent может подвинуться к верхней границе узкого коридора в $62−64 за баррель. До конца дня котировки ожидаются в коридоре $62,80−64 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть делает попытки закрепиться выше $64