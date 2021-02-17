Пекин, , 15:49 — REGNUM Общий объем пассажирских перевозок в Китае за первые шесть дней недельных каникул в связи с празднованием Нового года по лунному календарю — праздника Весны — достиг 77 млн человеко-поездок. Об этом 17 февраля сообщает Синьхуасо ссылкой на статистику, приведенную Министерством транспорта КНР, отмечая, что еще почти 55 млн человек воспользовались для поездок автомобильным транспортом; по скоростным автомагистралям страны проехали почти 177 млн транспортных средств.

Водным и авиационным транспортом за указанный период перевезено около 5 млн человек.

Недельные каникулы начались 11 февраля, а пик путешествий, связанных с праздником Весны, в этом году ожидается с конца января по середину марта.