Москва, , 15:32 — REGNUM Возможных причин снижения секретного экспорта из России может быть несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Во-первых, меры по борьбе с пандемией коронавируса потребовали значительных ресурсов, и многие государства направили бюджетные средства на эти цели, а не на приобретение вооружений и военной техники.

Во-вторых, борьба с этим заболеванием потребовала также много времени и усилий государственных структур, и у них не было достаточно времени на то, чтобы заняться данным вопросом.

В-третьих, не исключено, что ряд контрактов полностью был выполнен в предыдущие годы, что обеспечило им высокие финансовые показатели, а в минувшем году выполнение новых контрактов только было начато, что привело к такому результату.

Возможно, что сложная геополитическая обстановка в мире также могла повлиять и некоторые страны могли отложить закупки данной продукции.

Снижение объёма отечественного экспорта, скорее всего, является временным явлением, и по мере улучшения эпидемиологической ситуации в мире и нормализации ситуации в экономике, он может восстановиться за короткий срок.

Российские вооружения и военная техника пользуются спросом в мире, и их продажи могут быть увеличены в ближайшие годы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, секретный российский экспорт, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд.

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