Москва, , 15:27 — REGNUM В течение 2021 года ситуация на мировых рынках может неоднократно ухудшиться, что приведет к понижению курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Есть много рисков, которые могут угрожать сильному рублю. Это санкции, инфляция, протестная активность, ужесточение денежно-кредитной политики российского и зарубежных регуляторов, ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и мире, эскалация геополитической напряженности. Все это может спровоцировать масштабное бегство капитала из рискового рынка России», — сказала Степанова.

Подобное развитие событий, по ее мнению, вызовет рост курса доллара и евро на фоне угрозы резкого замедления мировой экономики.

«В течение 2021 года мы можем увидеть неоднократное ухудшение ситуации на мировых рынках, что будет давать нисходящий импульс валютному курсу рубля. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. В силу противоречивых тенденций сложно давать прогноз на текущий год, но можно предположить коридор для российской валюты в 72−75 рублей за доллар, если не будет экономических и геополитических эксцессов», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, что в РФ продолжается мягкая рецессия экономики.

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