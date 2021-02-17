Нижний Новгород, , 15:19 — REGNUM Городская Дума Нижнего Новгорода внесла изменения в бюджет столицы Приволжья на 2021 год. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания города сегодня, 17 февраля.

Эти поправки связаны с возвратом остатков межбюджетных трансфертов 2020 года в размере 180,1 млн рублей. что привело к сокращению доходов городской казны на 157,2 млн рублей.

Одновременно с этим изменена и расходная часть — затраты бюджета Нижнего Новгорода возрастут на 272 млн рублей.

С учетом принятых изменений, доходы нижегородской казны в нынешнем году должны будут составить 38,1 млрд рублей, а расходы — 39 млрд рублей.

То есть дефицит бюджета Нижнего Новгорода достигнет 900 млн рублей.