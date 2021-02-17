Саранск, , 15:19 — REGNUM Рузаевская межрайонная прокуратуры выявила нарушения в деятельности АО «Водоканал» по итогам проверки соблюдения законодательства о недрах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства

Установлено, что с сентября 2019 года до декабрь 2020 года компания использовала 12 артезианских скважин, при этом забор подземных пресных вод производился без лицензии на право пользования недрами.

«Водоканал» привлечен у административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии») и оштрафован на 800 тыс. рублей.

Генеральному директору компании внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге директора Центра реализации инвестиционных программ — филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По предварительной информации, 37-летнего мужчину подозревают в систематических поборах с подчиненных. Якобы с осени 2019 по февраль 2020 года он лишал ежемесячных премий руководителей подведомственных управлений.

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