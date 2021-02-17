Москва, , 15:10 — REGNUM В России продолжается мягкая рецессия экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала будущее курса рубля в 2021 году.

«Доллар находится в среднесрочном нисходящем тренде. Поэтому рубль продолжает умеренное укрепление. Учитывая фактор сезонности можно ожидать привычного ослабления рубля в III квартале 2021 г. Но медленное восстановление выездного туризма не будет основным фактором его возможной девальвации, — сказала Степанова. — В целом в 2021 году мы будем видеть достаточно сложную экономическую ситуацию в России. Поэтому на сильное укрепление курса рубля в 2021 году не приходится рассчитывать. В России продолжается мягкая рецессия экономики, снижение реальных располагаемых доходов населения и бизнеса, сжатие профицита торгового баланса России, геополитическая напряженность».

Что касается факторов, которые могут сыграть на укрепление рубля, то здесь Степанова выделила возможную позитивную коррекцию цен нефтяного рынка, ослабление пандемии и продолжение государственной финансовой поддержки населения, малого бизнеса и пострадавших отраслей экономики, а также медленное восстановление торгового баланса России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что ослабление рубля будет иметь рукотворный характер.

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