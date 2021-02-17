Москва, , 15:06 — REGNUM Для роста цен на яйца и мясо птицы действительно есть экономические причины и не факт, что он уложится в рамки инфляции без дополнительного регулирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Основными проблемами являются птичий грипп на юге страны, а также рост цен на корм, так как доля корма в конечной себестоимости яйца может доходить до 70%.

На примере яиц и мяса видно, как рост цен на одни товары могут привести к росту цен на другие. Одной из основных причин роста цен на корм для куриц является рост цен на зерно.

При этом рост внутренних цен на зерно остановился на фоне введения квот и экспортных пошлин. Это может с некоторой задержкой привести и к нормализации себестоимости яиц и мяса, что остановит рост цен в среднесрочной перспективе», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Минсельхоз РФ работает с производителями с целью недопущения необоснованного повышения оптовой цены на мясо птицы и на яйца.

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