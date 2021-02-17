Минск, , 15:01 — REGNUM Правление Национального банка Белоруссии отложило принятие решения по ставке рефинансирования. Об этом сообщает 17 февраля БелТА со ссылкой на управление информации и общественных связей Нацбанка.

«Правлением Национального банка отложено принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности», — говорится в сообщении.

Эти вопросы денежно-кредитной политики правление рассмотрит на заседании 12 марта. В Нацбанке перед этим проведут дополнительный анализ прогнозной динамики потребительских цен и оценят длительность воздействия ключевых факторов, которые привели к ускорению их роста.

В настоящее время ставка рефинансирования составляет 7,75%.

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