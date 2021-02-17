Белгород, , 15:08 — REGNUM Два миллиарда рублей частных инвестиций будет направлено на развитие Старого Оскола и Губкина Белгородской области, всего с учетом участия региона на развитие этих городов будет выделено 5,5 млрд рублей. Программа социально-экономического партнёрства на 2021 год подписана 17 февраля между горно-металлургическим холдингом «Металлоинвест» и регионом, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. Подписи под соглашением поставили врио губернатора области Вячеслав Гладков и генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев.

«Новая программа уникальна тем, что основные средства направляются на развитие Старого Оскола и Губкина. Запрос территорий на развитие очень большой», — отметил Вячеслав Гладков.

Два миллиарда рублей будут направлены на приобретение оборудования для четырёх больниц, на ремонт школ и детских садов, развитие спортивной инфраструктуры и благоустройство общественных мест. Белгородская область со своей стороны на развитие муниципалитетов выделит 3,5 млрд рублей