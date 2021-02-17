Москва, , 14:48 — REGNUM В России нужно стимулировать правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работ по контрактам для государственных или муниципальных нужд. Такое мнение высказал председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев.

Соответствующая инициатива ТПП РФ, по его словам, концептуально поддержана Роспатентом.

Дмитрий Фадеев напомнил, что статья 1373 ГК РФ устанавливает, что, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит не РФ и не ее субъектам, то патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд.

При этом если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

Таким образом, напомнил Фадеев, патентообладатель обязан по требованию государственного или муниципального заказчика предоставить третьему лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование результата интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд либо быть уведомленным о состоявшейся передачи прав на результат интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд, патентообладателем которого он является, третьему лицу.

Согласно действующему законодательству, отметил специалист, при предоставлении третьему лицу соответствующей лицензии по требованию государственного или муниципального заказчика, а также при предоставлении такому лицу непосредственно лицензии государственным или муниципальным заказчиком, являющимся совладельцем патента, вознаграждение автору служебного результата интеллектуальной деятельности продолжает выплачивать его работодатель, а не государственный или муниципальный заказчик.

Такой подход, по мнению эксперта ТПП РФ, фактически наносит определенный экономический убыток работодателю и в целом не стимулирует правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд.

Проектом закона предлагается установить, что в случае предоставления третьему лицу соответствующей лицензии по требованию государственного или муниципального заказчика, а также при предоставлении такому лицу непосредственно лицензии государственным или муниципальным заказчиком, являющимся совладельцем патента, вознаграждение автору служебного результата интеллектуальной деятельности выплачивает государственный или муниципальный заказчик, а не работодатель автора.