Москва, , 14:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий наказание на банки и ломбарды, которые требуют вернуть долги с нарушением закона, передает корреспондент ИА REGNUM17 февраля.

Предлагается распространить на кредитные организации действие части 1 ст. 14.57 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени или в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Одновременно планируется повысить штрафы за такое правонарушение. Штраф составит для должностных лиц от 20 тыс. до 200 тыс. рублей (действует — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей), предполагается также дисквалификация на срок от 6 месяца до 1 года. Для юрлиц штраф составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. (действует — от 20 тыс. до 200 тыс. рублей).

Суды, как правило, встают на сторону заемщиков, но вместе с тем, налагать административную ответственность они не могут, потому что в ст. 14.57 КоАП сделано исключение для кредитных организаций, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

В ходе дискуссии депутаты Госдумы обратили внимание на низкий размер санкций для юрлиц.