Москва, , 14:28 — REGNUM Ослабление рубля будет иметь рукотворный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главного экономиста Сбербанка Антона Струченевского, который заявил о слабости рубля в III квартале 2021 года в связи с выездным туризмом.

«Страшно представить количество туристов, которых главный экономист Сбербанка ожидает в III—IV квартале, когда уже высокий сезон в традиционных для жителей РФ странах закончится, — сказал Ордов. — Возможно, закончится, даже не начавшись. 2021 год, скорее всего, будет проходить под знаменем восстановления с последующим разочарованием от все более пессимистичных ожидаемых темпов этого восстановления. Нарастающий пессимизм действительно будет оказывать давление на рубль, но бюджетная консолидация и предсказуемость цен на сырьевых рынках смогут его поддержать».

Во второй половине года, как уточнил Ордов, традиционно возникает потребность в выборе финансирования расходов бюджета и появится соблазн решить проблемы экспортеров и дефицита бюджета с помощью девальвации рубля.

«Ослабление рубля в данном случае будет иметь рукотворный характер. Рост резервов в кризисном 2020 году явно свидетельствует о том, что курс рубля может оставаться под контролем на долгий период, а резкое снижение доли нерезидентов в гособлигациях также снижает риск спекулятивной атаки на рубль. Но рубль не сможет устоять в случае шторма на мировом фондовом рынке, который спровоцирует разрушительное цунами на всех финансовых рынках, особенно на рынках стран с переходной экономикой. Рублю явно противопоказан мировой пессимизм, и именно в нем основной риск девальвации», — убежден Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на внутреннем валютном рынке 17 февраля наблюдается нейтральная динамика курса доллара против рубля.

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