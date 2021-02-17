Москва, , 14:24 — REGNUM Рост цен на продовольствие в России происходит постоянно в течение всей современной истории страны. Связано это со многими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Главные из них — конъюнктура спроса и предложения на внутреннем и зарубежных рынках, государственное регулирование для российских сельхозпроизводителей и других участников рынка и, конечно, слабый рубль. Рост цен как раз и связан с инфляцией, но это ежегодный диапазон в 3−5%.

Я прекрасно помню, что еще 12 лет назад мне хватало 1000 рублей, чтобы заполнить продуктовую тележку в гипермаркете самыми изысканными продуктами питания. Сегодня на разовую покупку продуктов на неделю для семьи из 4−5 человек в крупном сетевом магазине дискаунтере не хватит даже 5000 руб.

В России цены на продукты питания, особенно в категории овощей и фруктов, носят сезонный характер. На многие овощи цены снижаются в августе и сентябре.

Однако говорить о том, что нужно сдерживать цены и искусственно их регулировать не стоит. В первую очередь, это касается мясомолочной отрасли, да и всех сельхозпроизводителей.

Они и так работают практически с условной маржинальность бизнеса. Нужно придать огласке розничное ценообразование. Вот здесь и могут крыться важнейшие детали.

Фермер продает мясо ретейлерам, например, по 150 рублей, то есть на уровне 10−20% рентабельности, а ценник в магазинах легко зашкаливает за 300 руб. для одного килограмма мяса.

Ценообразование в магазинах — это не просто темный лес, а большая загадка, требующая разъяснения. В приличных странах Запад розница максимум прибавляет к цене 14%-15%.

Поэтому, когда очередная отраслевая ассоциация ретейлеров в России с ужасом извещает общественность, что продукты могут подорожать, нужно разобраться сколько на них зарабатывает производитель, а сколько продавец.

Ведь, по моим наблюдениям, российские магазины могут прибавить к цене закупки на один и тоже товар от 5% до 250%. Неплохо устроились», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство сельского хозяйства РФ допускает рост цен на мясо птицы и яйца, но надеется, что он останется в рамках продовольственной инфляции.

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