Москва, , 14:23 — REGNUM Федеральный закон о семеноводстве, предлагаемый в новой редакции, нацелен на повышение качества российской агропродукции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 17 февраля на заседании правительства, посвящённом рассмотрению документа.

В законе, отметил Мишустин, предусмотрены обязательные требования при обороте семян, в том числе к использованию и производству, а также показатели качества. В документе заложены основы продовольственной и экологической безопасности, он нацелен на создание условий для эффективного развития рынка семян.

«Рассчитываем, что новая редакционная версия закона станет базой для эффективного развития отечественного семеноводства и повысит качество нашей агропродукции», — сказал председатель правительства.

В сельском хозяйстве, добавил Мишустин, каждый год высевают около 10 млн тонн семян. От них зависит и урожай, и рентабельность многих хозяйств.

В стране создаётся федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Она позволит выяснить, где был выращен посевной материал, какой урожай он может дать.

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