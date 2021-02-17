Москва, , 14:15 — REGNUM Продовольственная инфляция в России (7,1% с начала 2021 года) обгоняет темп роста потребительских цен за этот же период (5,2%), заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

«В птицеводстве это связано, в первую очередь, с подорожанием кормов (мировые цены на пшеницу растут уже более полугода и, соответственно, подорожала отечественная пшеница), увеличением затрат на импортные кормовые добавки и другие импортные составляющие в птицеводстве в связи со снижением курса рубля в 2020 году, ростом тарифов на электро‑ и теплоэнергию, снижением поголовья.

Отрицательно сказывается на ценах и восстанавливающийся спрос, растущий быстрее, чем производство.

Введение экспортной пошлины с 15 февраля 2021 года может сдержать рост цен на пшеницу и корма, что отразится на ценах куриного мяса и яиц.

В весенний период снижаются затраты на содержание птицы в помещении. В птицеводстве короткий период окупаемости затрат и это также позволит сдержать рост цен при увеличении производства.

Но не следует забывать, что цены на яйца традиционно растут до Пасхи и только после праздника стабилизируются. Так что ожидать снижения цен на этот продукт в ближайшие месяцы не приходится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ допускает рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в краткосрочной перспективе, но считает, что он останется в рамках продовольственной инфляции.

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