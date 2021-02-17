Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону на минувшей неделе зафиксирован резкий рост пассажиропотока, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«За прошедшую неделю количество ростовчан, пользующихся общественным транспортом, увеличилось ещё на 2% по сравнению с аналогичным периодом. С 7 по 13 февраля горожане совершили 333 тыс. 899 транзакций, что на 6 тыс. больше, чем за предшествующую неделю», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что пассажиропоток в Ростове-на-Дону в 2020 году составил чуть более 13,1 млн человек — на 28,5% меньше, чем в 2019 году. При этом во втором квартале 2020 года из-за пандемии пассажиропоток на всех видах общественного транспорта сократился на 88%.

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