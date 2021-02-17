Стокгольм, , 14:23 — REGNUM Признаков кризиса на рынке жилья в Швеции, вызванного пандемией коронавируса, по-прежнему не наблюдается, поскольку цены на жилье продолжают идти вверх. Об этом со ссылкой на отчет госбанка SBAB сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно новому экономическому отчету SBAB, ожидается, что в 2021 году цены на жилье вырастут на 5−6%. В то же время аналитики ипотечного банка полагают, что сейчас на рынке существуют факторы, которые могут говорить в пользу как более высокого, так и более низкого роста цен.

«Резкое повышение интереса к жилью во время пандемии может привести к еще большему росту цен, чем в нашем прогнозе, но также и к более низкому, если структура потребления вернется в норму, когда пандемия утихнет. Более быстрое повышение процентных ставок из-за роста инфляция — еще один фактор риска, который стоит учитывать», — заявил главный экономист SBAB Роберт Бойе.