Москва, , 14:06 — REGNUM Утверждён план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа (СПГ), сообщил 17 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

По словам премьер-министра, правительство утвердило пятилетнюю дорожную карту развития рынка СПГ. Этот план позволит ускорить газификацию регионов, нарастить производство сжиженного газа, а также создать нужную инфраструктуру для газификации труднодоступных районов, где сложно проложить трубопроводные сети.

В частности, Мишустин отметил регионы Сибири и Дальнего Востока. Также сжиженный газ, подчеркнул глава правительства, можно применять в транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная территория Сириус должна быть привлекательной для бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.