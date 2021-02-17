Таганрог, Ростовская область, , 13:56 — REGNUM Жителям Таганрога (Ростовская область), пострадавшим в результате пожара в жилом доме на улице Большой Бульварной, окажут финансовую поддержку. Между 16 погорельцами, потерявшими имущество первой необходимости, распределят 1,35 млн рублей, выделенные из региональной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля.

Ранее муниципальные власти выделили более 1,5 млн рублей на создание пунктов временного размещения и организацию питания людей. 47 пострадавших получили единовременную материальную помощь. Кроме того, за счёт муниципальной казны проведено «обследование объекта и разработана проектно-сметная документация на аварийно-восстановительные работы».

ИА REGNUM сообщало, что пожар в жилом доме на улице Большой Бульварной вспыхнул 11 января 2021 года. В результате происшествия погиб мужчина. Жильцам многоквартирного дома временный приют предоставили в гостинице «Таганрог» на улице Дзержинского. Без крова остались около 150 человек.

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