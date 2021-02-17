Киев, , 13:51 — REGNUM В январе 2021 года импорт электроэнергии на Украину превысил экспорт более чем в 5 раз. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Укрэнерго».

"Суммарный импорт электроэнергии на Украину в январе 2021 составил 268,3 млн кВт-ч, что в 5,2 раза больше общего объёма экспорта, который за тот же период составил 51,9 млн кВт-ч», — сказано в сообщении.

В пресс-службе связывают такое соотношение, прежде всего, снижением объёма экспорта в Польшу.

В «Укрэнерго» напомнили, что последний раз импорт превышал экспорт в ноябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укрэнерго» рассказали о том, что в стране не работают 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт. Это связано с аварийным ремонтом, а также отсутствием топлива.

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