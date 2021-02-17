Киев, 17 февраля 2021, 13:51 — REGNUM В январе 2021 года импорт электроэнергии на Украину превысил экспорт более чем в 5 раз. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Укрэнерго».
В пресс-службе связывают такое соотношение, прежде всего, снижением объёма экспорта в Польшу.
В «Укрэнерго» напомнили, что последний раз импорт превышал экспорт в ноябре 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укрэнерго» рассказали о том, что в стране не работают 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт. Это связано с аварийным ремонтом, а также отсутствием топлива.
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