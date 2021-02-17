Москва, , 13:44 — REGNUM Данную тенденцию роста экспорта несырьевых товаров нельзя не приветствовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Несырьевой экспорт постепенно нарастает уже не первый год, а в 2020 году значимость этого роста повысилась на фоне падения экспорта нефти.

Ускорению роста несырьевого экспорта, в частности, способствовал рост мировых цен на продовольствие, а также пандемия коронавируса, которая обеспечила спрос на продукцию отечественных производителей медицинского оборудования и расходных материалов.

Также устойчиво растет экспорт продукции машиностроения. В то же время основу российского несырьевого экспорта по-прежнему составляет продукция низких уровней передела», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина заявила, что объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом и стал рекордным.

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