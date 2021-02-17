Северодвинск, Архангельская область, , 13:39 — REGNUM В 2020 году крупнейший судостроитель Архангельской области ОАО «Севмаш» заключил 200 контрактов на выпуск гражданской продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Контракты были заключены на изготовление судовых подшипников, судовой арматуры, гидрооборудования и другой продукции. География поставок продукции — от Калининграда до Вилючинска (Камчатка) и от Мурманска до Махачкалы. Основными заказчиками являются предприятия ОСК: «Адмиралтейские верфи», «Северная верфь», «Янтарь» и другие.

Напомним, одним из гражданских проектов «Севмаша» стало и участие в строительстве ледовой платформы для добычи газа на месторождении «Каменномысское-море».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году президент Владимир Путин поручил довести долю продукции гражданского назначения в ОПК до 50% к 2030 году.