Москва, , 13:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о механизме налогообложения криптовалют, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

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«Закон хороший, закон важный, я бы сказал, то что закон важный превалирует над тем, что он хороший», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), подчеркнув роль Налогового кодекса в вопросе регулирования криптовалюты.

Поправками в Налоговый кодекс предлагается признавать цифровую валюту неамортизируемым имуществом.

Вводится порядок расчета рыночной стоимости цифровых валют.

Устанавливается обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы о праве распоряжаться цифровой валютой (например, биткоинах), учитываемой на кошельках, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

За нарушение требований предполагается налоговая ответственность. В частности, за неуплату или неполную уплату налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, предусматривается взыскание штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Неправомерное непредставление в установленный срок лицом в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты, предусматривается взыскание штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, поправками предлагается не признавать объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции, связанные с обращением цифровой валюты.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству обратил внимание на то, что установление налогового режима цифровых валют невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к категории «цифровая валюта», определения их соотношения, в частности, с категориями «цифровых прав», «денег», закрепленных в Гражданском кодексе РФ (ГК), а также установления четкого режима их использования. Для этого необходимо предварительное включение в ГК РФ понятия цифровой валюты.

Минфин напомнил, что криптовалюта не является средством платежа.

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