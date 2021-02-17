Москва, , 13:22 — REGNUM По итогам выступлений представителей Амурской области в Совете Федерации в рамках «Часа субъекта РФ» 17 февраля, председатель СФ Валентина Матвиенко сказала, что региону будет оказана всесторонняя поддержка в реализации проектов социально-экономического развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Спикер Валентина Матвиенко высоко оценила деятельность руководства Амурской области в финансовой сфере, но призвала снижать задолженность, особенно её коммерческой части.

«Мы готовы оказывать поддержку в замещении на бюджетные кредиты, чтобы снизить нагрузку на бюджет по выплате процентов», — сказала Матвиенко и добавила, что сенат будет оказывать всё необходимое содействие, внимательно контролировать исполнение всех программ.

Поблагодарив за работу, Валентина Матвиенко вручила губернатору Василию Орлову и председателю Законодательного собрания Приамурья Вячеславу Логинову Благодарности от Совета Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации в рамках «Часа субъекта РФ» была представлена Амурская область. Основной доклад сделал губернатор Василий Орлов. Он обозначил четыре главные проблемы региона и попросил у сенаторов помощи.