Москва, , 13:16 — REGNUM Фондовые индексы США S&P500, Dow Jones и Nasdaq, переписав 16 февраля очередной пик всех времён, почти не растеряли набранную высоту, китайский рынок закрыт на лунные новогодние каникулы, а основной японский индекс Nikkei бьёт рекорды 1990 года выше черты в 30 000 пунктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«На фоне этих признаков то ли экономического оптимизма и света в конце ковидного тоннеля, то ли просто раздутой за время пандемии денежной массы, нефтяной рынок тоже растёт на волне всеобщего энтузиазма. Сегодня около 11:00 по мск котировки марки Brent превышали $64, а ближе к полудню откатывали до $63,75 за баррель.

Однако легко понять, почему нефтетрейдеры пребывают в некотором смятении, а многие из них и вовсе полны сомнений: а достаточно ли весом горячий фактор «экстрароста» всего лишь из-за обострившейся формально напряжённости между Саудовской Аравией и Ираном после сбитого саудитами дрона, или холодный фактор падения добычи в Техасе из-за обильных снегопадов? И может ли ралли и дальше ситуативно продолжаться без сбоев в направлении хотя бы ближайшей круглой цифры $65, или всё-таки уместнее уже остановиться и подкорректировать цены.

Среднесрочно, с точки зрения баланса между спросом и собственно текущим реальным предложением по топливным поставкам, так или иначе в пользу удержания достаточно высоких цен продолжают работать не только тщательное исполнением большинством стран-экспортёров сделки ОПЕК+, но ещё и добровольные самоограничения Саудовской Аравии и её ближайших союзников, после того как они снизили добычу на 1,425 млн баррелей в сутки в одностороннем порядке на период с февраля по март включительно.

Важно, что эта величина превышает и без того завышенную, вероятно, оценку потенциального ослабления спроса порядка 1 млн баррелей в сутки от Международного энергетического агентства (IEA).

На данный момент рынок даже оказался склонен оставить без внимания заявление российского вице-премьера Александра Новака, который озвучил ориентировочный коридор цен на год как $45−60. И, кажется, для всех остаётся вопросом без очевидного ответа, как долго способны нефтяные цены продержаться на, по сути, докризисных уровнях», — пояснил эксперт.

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