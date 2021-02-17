Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Прямой авиарейс свяжет Ростов-на-Дону и столицу Республики Калмыкия. Первый борт компании UTair в Элисту отправится 3 марта, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 февраля.

«Мы продолжаем работу по восстановлению географии полётов аэропорта «Платов», темпы которой пришлось снизить в связи с карантинными мерами. Для дальнейшего наращивания объёма пассажирских авиаперевозок продолжится их субсидирование на условиях софинансирования из федерального бюджета», — отметил заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

ИА REGNUM сообщало, что всего в 2020 году из аэропорта «Платов» выполнялись регулярные и чартерные пассажирские рейсы по 41 направлению. Из-за пандемии пассажиропоток воздушной гавани составил 2 млн 86 тыс. пассажиров, что более чем на 30% меньше, чем в 2019 году.

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