Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Власти Ленинградской области рады, что поставлена точка в вопросе перевода транзита белорусских грузов в российские порты, однако отмечают, что пока остаются неурегулированными спорные вопросы.

Нефтепродукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил 17 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя сообщение о том, что президент Белоруссии одобрил перевалку нефтепродуктов через порты России, в том числе и те, что находятся на территории Ленобласти.

Напомним, 16 февраля стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ, одобрив проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт в третьи страны через российские морские порты. Таким образом министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии уполномочено проводить переговоры по проекту соглашения с Россией и подписать его «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

«Мы несколько раз встречались, наши белорусские коллеги выезжали на портовые комплексы Ленинградской области и смотрели на наши мощности. Я очень рад, что поставлена точка перевода белорусских грузов на ленинградскую землю. Понятно, что было много спорных вопросов, да и они и сейчас остаются. Надо урегулировать железнодорожные и другие вопросы. Но самое главное, что принципиальное решение есть», — отметил Александр Дрозденко.

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Напомним, 23 октября 2020 года власти Ленинградской области показали правительственной делегации из Минска потенциал морских портов Ленобласти для возможной диверсификации транспортных потоков Белоруссии, чтобы эта страна перестала зависеть от портов стран Прибалтики.

Тогда Александр Дрозденко отметил, что любая оценка строится на экономике, на цифрах. И предположил, что политически для Белоруссии переориентироваться по своим грузам на портовые мощности России было бы правильно.

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