Москва, , 13:14 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 17 февраля наблюдается умеренное снижение курса евро против рубля и нейтральная динамика курса доллара против рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Первый снижается на 0,4% до 88,90 руб., второй торгуется вблизи 73,65 руб. Столь невыразительную динамику национальной валюты на фоне новых рекордов цен на нефть, которые штурмуют уже отметку в $64, можно объяснить лишь близостью минимумов ведущих валют с начала года.

Преодоление минимумов может оказаться поспешным в случае существенного ужесточения санкций против России на предстоящем 22 февраля саммите ЕС.

Новые ограничительные меры, если они последуют, скорее могут носить персональный характер. Но трейдеры хотели бы дождаться развязки в этой истории.

Цены на нефть продолжают победоносное шествие в ожидании оживления спроса вследствие улучшения эпидемиологической ситуации и вакцинации.

Драйвером выступают также ожидания принятия в США новых стимулов в объеме $1,9 трлн и обрушившиеся на эту страну рекордные холода. Производство черного золота на сегодняшний день в США сократилось уже на 3,5 млн барр./сутки.

Дальнейшую диспозицию предопределят сегодняшние данные из США по розничным продажам и ценам производителей в 16:30 по мск, а также по объему промпроизводства в 17:15 по мск.

Рубль остается недооцененным на фоне радужной ситуации на рынке энергоносителей, и шансы на его дальнейшее укрепление остаются высокими», — считает эксперт.

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