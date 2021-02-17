Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Во исполнение недавно принятого закона о гимназии миграционные службы Швеции продлили действие вида на жительство 6 120 несовершеннолетним беженцам, которые приехали в страну преимущественно из Афганистана. Об этом сообщила газета Fria Tider.

В общей сложности 7 600 несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых подали заявки на продление вида на жительство в Швеции в соответствии с законом о гимназии.

Для получения постоянного вида на жительство необходимо пройти обучение в средней школе и трудоустроиться сроком на шесть месяцев.

6 120 беженцев получили продление вида на жительство в Швеции, что означает их несоответствие установленным критериям. 753 заявки были отклонены. И только 127 беженцам был предоставлен постоянный вид на жительство. Отмечается, что главным препятствием для получения права бессрочно проживать в Швеции является невозможность для беженцев найти подходящую работу.