Москва, , 13:06 — REGNUM В России складывается странная ситуация — 25 миллионов жителей РФ не могут позволить себе есть мясо в объёмах, рекомендованных министерством здравоохранения, однако при этом растёт число участников фондового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля председатель Мурманского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Николай Пальченко, комментируя высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что граждане РФ могли бы покупать ОФЗ-н.

«Есть данные, что 25 миллионов жителей РФ не могут позволить себе есть мясо в объёмах, рекомендованных министерством здравоохранения. Однако при этом растёт число участников фондового рынка, игроков на различных биржах (свыше полутора миллионов человек). И это обычное явление для страны, в которой наблюдается контрастное расслоение между бедными и богатыми, — сказал Пальченко. — Мечта о пассивном доходе — это один из вариантов «национальной идеи» среди предпринимателей и не только, а снижение ключевой ставки будет заставлять задумываться граждан, которые просто сберегают деньги на депозитах, о каких-то иных способах сохранить средства вне домашней кубышки».

Поэтому, как полагает Пальченко, облигации раскупят и ставка по ним будет выгоднее, чем по депозитам, но не намного.

«Государство понимает, что оно — более надежный заёмщик, чем банки, и свою надёжность точно во что-то оценит, — сказал Пальченко. — А она на сегодняшний день высокая, и если вы планируете дождаться окончания срока погашения, то риск в принципе сведён к нулю. Каких-то особых противопоказаний к покупке облигаций я лично не вижу».

Во всей этой истории, как уточнил эксперт, вызывает сожаление разве что то, что сбережения граждан не идут на развитие экономики России.

«Банки, получив свободные деньги на депозиты, и государство абсолютно не заинтересованы в том, чтобы эти средства попадали в реальный сектор, а зря. Рост реального сектора увеличил бы количество тех же свободных денег у граждан, которые они, в свою очередь, пошли бы размещать дальше», — подытожил Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее управляющий партнёр инвестиционной группы, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Тарасов заявил, что в России многие могут позволить себе купить облигации федерального займа для физических лиц.

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